Звездный стиль

Рудковская показала босоножки своей мечты

По счастливому совпадению они оказались бренда Веры Брежневой.

Рудковская показала босоножки своей мечты
Яна Рудковская. Фото Global look press

Продюсер Яна Рудковская показала босоножки своей мечты, надев их вместе с экстремально-коротким черным платьем. Образ она дополнила крошечной дамской сумкой тоже актуального черного цвета.

Стилист Сергей Никулин ранее в интервью Teleprogramma.pro рассказывал, что темные наряды могут быть излишне тяжелыми, облегчить их способна открытая обувь. Именно так и поступила Яна Рудковская, которая своими легкими максимально открытыми босоножками смогла уравновесить образ.

Эти туфли – совместное творение Веры Брежневой с известным итальянским брендом Aquazzura, который выпускает изысканную обувь.

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Рудковская показала босоножки своей мечты
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