По счастливому совпадению они оказались бренда Веры Брежневой.

Продюсер Яна Рудковская показала босоножки своей мечты, надев их вместе с экстремально-коротким черным платьем. Образ она дополнила крошечной дамской сумкой тоже актуального черного цвета.

больше по теме Как из сказки: Рудковская нарядилась в платье Золушки Продюсер сфотографировалась в пышном платье любимого дизайнера.

Стилист Сергей Никулин ранее в интервью Teleprogramma.pro рассказывал, что темные наряды могут быть излишне тяжелыми, облегчить их способна открытая обувь. Именно так и поступила Яна Рудковская, которая своими легкими максимально открытыми босоножками смогла уравновесить образ.

Эти туфли – совместное творение Веры Брежневой с известным итальянским брендом Aquazzura, который выпускает изысканную обувь.