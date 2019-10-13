Звездный стиль

Канделаки показала, как грамотно составить образ «леди лайк»

Романтическую блузу с глубоким вырезом она сочетала с юбкой-карандашом.

Канделаки показала, как грамотно составить образ «леди лайк»
Тина Канделаки. Фото Global look press

Телеведущая Тина Канделаки составила небанальный женственный образ в стиле «леди лайк». Она сочетала белую романтическую блузу в горох с черной юбкой-карандашом.

Подчеркнутая женственность наряда нашла отражение в его деталях. Стильная блуза с пышными рукавами имеет глубокий манящий вырез. А черная-юбка карандаш из чисто офисного варианта превратилась в «леди-лайк» благодаря кружеву, которым оторочен ее низ.

Юбка имеет отлив, который могут позволить себе исключительно обладательницы идеальных форм. Женщинам с животиком лучше выбирать фасоны из матовых тканей. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на одном из шоу «Модный приговор». Тина Канделаки, с ее формами, безусловно, может позволить себе дополнительный блек в одежде.

Отметим также, что красоту своих стройных ног ведущая решила подчеркнуть с помощью красных туфель на шпильке. Согласно последним трендам они слегка обнажают пальчики, тем самым делая образ особенно притягательным и нежным.

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Канделаки показала, как грамотно составить образ «леди лайк»
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