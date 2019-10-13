Пугачева объединила в одном образе два тренда: на кожу и total black

Алла Пугачева появилась на публике в дерзком наряде из кожи. На 70-летней певице молодежный стиль выглядел необычно.

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Примадонна смогла объединить в одном образе сразу два модных направления: тренд на кожу и total black. Чтобы выбрать такое сочетание нужно иметь определенную смелость. Но ее, как известно, у Аллы Борисовны не занимать.

В одной из программ «Модного приговора» Эвелина Хромченко замечала, что в тренде на кожу достаточно просто скатиться в вульгарность или излишнюю мрачность. Чтобы этого не случилось, она не советовала, при нехватке чувства такта, экспериментировать с лаковой кожей, а черные наряды эксперт рекомендовала разбавлять жизнерадостными составляющими.

Однако Алла Борисовна имеет на этот счет свое мнение: она полностью облачилась в черную кожу, причем с элементами лакировки.