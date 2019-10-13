Звездный стиль

Бондарчук подчеркнула красоту длинных ног нефритовым брючным костюмом

Туфли она подобрала в цвет одежды, но на тон темнее.

Бондарчук подчеркнула красоту длинных ног нефритовым брючным костюмом
Светлана Бондарчук. Фото Global look press

Светлана Бондарчук вышла в свет в стильном брючном костюме неординарного нефритового цвета. Трендовый двубортный жакет свободного кроя она надела поверх желтковой классической блузы.

Темные пуговицы на жакете выполнены в два ряда, придавая сдержанной модели декоративность. Классические прямые брюки пошиты так, будто их хозяйка случайно похудела на пару размеров. Это главная фишка последних подиумов, которая одновременно умело скрывает недостатки фигуры и красиво подчеркивает женственные линии. На длинных ногах Светланы Бондарчук классические брюки смотрятся особенно чарующе.

Отметим, что туфли светская львица подобрала такого же цвета, что и костюм, только на тон темнее. Такой способ позволяет эффектно вытянуть силуэт, если необходимо. А для хозяйки завидного роста – это очередной способ показать свое преимущество.

Светлана Бондарчук. Фото
Светлана Бондарчук. Фото https://www.instagram.com/a030aa/
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Бондарчук подчеркнула красоту длинных ног нефритовым брючным костюмом
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