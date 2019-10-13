Цымбалюк-Романовская продемонстрировала шикарную шубу

Виталина Цымбалюк-Романовская любит демонстрировать свою респектабельность. В свете она предпочитает появляться исключительно в дорогих и модных нарядах. Не было ни одного случая, чтобы пианистку папарацци заметили в неподобающем виде.
На прогулку со своим бойфрендом Прохором Шаляпиным Виталина надела дорогую норковую шубу цвета топленого молока. Шикарный мех красиво отливал в свете уличных фонарей. Певец решил ни в чем не уступать своей пассии, тоже облачившись в меха.Счастливый момент своей жизни пара запечатлела и поделилась им в Instagram.
«Есть места, каждое посещение которых является для каждого из нас своеобразной «точкой отсчета». И тогда нам кажется, что мы сами творим историю своей жизни. Даже если это иллюзия – как же она прекрасна! Хороших выходных и будьте счастливы», — загадочно написала Виталина в своем блоге.