Цымбалюк-Романовская продемонстрировала шикарную шубу

Виталина Цымбалюк-Романовская любит демонстрировать свою респектабельность. В свете она предпочитает появляться исключительно в дорогих и модных нарядах. Не было ни одного случая, чтобы пианистку папарацци заметили в неподобающем виде.

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На прогулку со своим бойфрендом Прохором Шаляпиным Виталина надела дорогую норковую шубу цвета топленого молока. Шикарный мех красиво отливал в свете уличных фонарей. Певец решил ни в чем не уступать своей пассии, тоже облачившись в меха.Счастливый момент своей жизни пара запечатлела и поделилась им в Instagram.