Звездный стиль

Цымбалюк-Романовская продемонстрировала шикарную шубу

Ее возлюбленный Прохор Шаряпин тоже предпочел облачиться в дорогой мех.

Цымбалюк-Романовская продемонстрировала шикарную шубу
Цымбалюк-Романовская. Программа "ПРЕЛЬские тезисы" стоп кадр

Виталина Цымбалюк-Романовская любит демонстрировать свою респектабельность. В свете она предпочитает появляться исключительно в дорогих и модных нарядах. Не было ни одного случая, чтобы пианистку папарацци заметили в неподобающем виде.

На прогулку со своим бойфрендом Прохором Шаляпиным Виталина надела дорогую норковую шубу цвета топленого молока. Шикарный мех красиво отливал в свете уличных фонарей. Певец решил ни в чем не уступать своей пассии, тоже облачившись в меха.Счастливый момент своей жизни пара запечатлела и поделилась им в Instagram.

«Есть места, каждое посещение которых является для каждого из нас своеобразной «точкой отсчета». И тогда нам кажется, что мы сами творим историю своей жизни. Даже если это иллюзия – как же она прекрасна! Хороших выходных и будьте счастливы», — загадочно написала Виталина в своем блоге.

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Цымбалюк-Романовская продемонстрировала шикарную шубу
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