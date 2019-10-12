По-парижски: Шейк поддержала тренд на монохром

Ирина Шейк в последнее время все чаще стала отправляться в путешествия. Она побывала в Лондоне и Милане, где приняла участие в модных показах. Девушка потом вернулась в Нью-Йорк, чтобы уделить время дочери Лее, а также немного развеяться с друзьями. Но не прошло и месяца, как модель вновь покинула свой дом. На новом снимке она предстала во Франции. По всей видимости, в ее отсутствие за наследницей приглядывает Брэдли Купер, с которым, по слухам, девушка рассталась в начале лета.

Как известно, Шейк не только на подиумах демонстрирует стильные образы. В обычной жизни она часто облачается в мини-юбки и короткие платья, а также любит облегающие наряды и комбинезоне. Для прогулки по Парижу девушка предпочла стиль монохром. Она облачилась в брюки, кофту в кремовых тонах. Образ модель дополнила миниатюрной сумкой в тон. Волосы она собрала в пучок, а также надела черные солнцезащитные очки.

Кадр на фоне Эйфелевой башни восхитил поклонник Ирины. Они отметили, что такой стиль очень идет девушке. «Какая крутая», «Лучшая из лучших», «Потрясающий снимок, потрясающая Ирина», «Как вам идет этот цвет», «Какая фигура точеная», «Вот это модель, видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, русская красавица чаще всего предпочитает лаконичные образы без множества деталей. Также Шейк можно увидеть в объемных нарядах или сшитых на несколько размеров больше.

А вам нравится монохром?