Звездный стиль

Водянова выбрала трендовый костюм oversize для съемки

Модель устроила фотосессию в образе красавицы учительницы.

Водянова выбрала трендовый костюм oversize для съемки
Наталья Водянова. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова не боится облачаться в яркие и порой эпатажные образы. Не так давно она вышла в свет в Лондоне в пышном алом платье и с эльфийскими ушами. Девушка смотрелась гармонично на необычной вечеринке. А в Париже, где модель живет с детьми и супругом Антуаном Арно, не так давно знаменитость прогулялась в шубе. Она всегда поддерживает тенденции моды и стиль oversize не стал исключением.

На днях Водянова приняла участие в шуточной фотосессии. Она предстала в образе учительницы. На снимках модель позировала в голубой рубашке и черном костюме свободного кроя. Именно такие наряды oversize особенно популярны в этом году. Образ Наталья дополнила алой помадой и завив локоны в кудри.

«Вашему вниманию представляется работа из невошедшей в серию „Мода и Искусство“ шуточной коллаборации Натальи Водяновой с Фондом Луи Виттон», — написала модель.

Одни поклонники отметили, что такой образ очень идет Водяновой, а другие решили, что девушке больше идут наряды, подчеркивающие ее фигуру, а не скрывающие. «Топ стайл», «Диспропорция: костюм и вы», «Мне не нравится костюм. Он огромный», «С модой, конечно, не поспоришь, но ведь главное, чтобы костюмчик сидел! А он не сидит», «Ужасный костюм, как огромный мешок», «Извините, но это не ваше», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ звезды?

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Звездный стильМодные трендыНаталья Водянова
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Водянова выбрала трендовый костюм oversize для съемки
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