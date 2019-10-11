Звездный стиль

Полина Гагарина пустила в ход глубокое декольте и заговорила о морщинах

В первых выпусках нового сезона шоу "Голос" певица появится в красном приталенном платье.

Полина Гагарина пустила в ход глубокое декольте и заговорила о морщинах
Полина Гагарина/Фото: https://www.instagram.com/p/B23y7c4IkwN/

Полина Гагарина появилась на съемках нового сезона шоу «Голос» в красном платье с глубоким декольте. Яркий наряд привлек внимание многочисленной публики. Особенно много вопросов возникло к груди Гагариной – в новом образе бюст певицы показался внимательным поклонникам больше. Однако сама Полина отметила, что размер зависит исключительно от правильно расставленных акцентов.

Некоторые подписчики подчеркнули, что яркое платье позволило Гагариной слиться с интерьером студии в красных цветах. Отдельно обсудили и эффектный, широкий пояс на талии артистки – многие отметили, что он добавляет и без того высокой певице роста, а пропорции тела делает заметно меньше.

Сама Гагарина на комплименты со стороны реагирует скромно. Она благодарит и отмечает, что на съемках успела заработать пару новых морщин. Полина уточнила, что появляются они исключительно от положительных эмоций.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гагарина образГагарина платьеГолосморщиныПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новостиСтиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полина Гагарина пустила в ход глубокое декольте и заговорила о морщинах
Интересно?
Поделись с друзьями: