Полина Гагарина пустила в ход глубокое декольте и заговорила о морщинах

Полина Гагарина появилась на съемках нового сезона шоу «Голос» в красном платье с глубоким декольте. Яркий наряд привлек внимание многочисленной публики. Особенно много вопросов возникло к груди Гагариной – в новом образе бюст певицы показался внимательным поклонникам больше. Однако сама Полина отметила, что размер зависит исключительно от правильно расставленных акцентов.

Некоторые подписчики подчеркнули, что яркое платье позволило Гагариной слиться с интерьером студии в красных цветах. Отдельно обсудили и эффектный, широкий пояс на талии артистки – многие отметили, что он добавляет и без того высокой певице роста, а пропорции тела делает заметно меньше.

Сама Гагарина на комплименты со стороны реагирует скромно. Она благодарит и отмечает, что на съемках успела заработать пару новых морщин. Полина уточнила, что появляются они исключительно от положительных эмоций.