Звездный стиль

Утяшева разбавила черный наряд леопардовой курткой

Телеведущая устроила фотосессию в наряде от Tom Ford.

Утяшева разбавила черный наряд леопардовой курткой
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева недавно во время эфира на радио призналась, что хочет быть примером для спортсменок. Ранее она занималась гимнастикой и не раз побеждала на международных соревнованиях, но потом из-за травмы завершила спортивную карьеру. А несколько лет назад девушка попробовала свои силы в качестве ведущей шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» и справилась с задачей. Она хочет, чтобы и другие гимнастки не боялись проявлять себя на новом поприще.

Также Ляйсан очень рада тому, что после родов привела себя в форму, а этим летом она еще и решилась на перемены во внешности. Девушка перекрасилась в блондинку. По словам телеведущей, на такой шаг ее вдохновили модели, в частности Ким Кардашян, которые часто меняют имидж. Но для многих и сама Утяшева уже стала иконой стиля. Она любит носить силуэтные платья и мини-юбки, а на днях она показала стильный осенний образ.

На новых фото Утяшева предстала в черной водолазке и джинсовых шортах в тон. Образ она разбавила курткой с леопардовым принтом. Также телеведущая надела ботинки на платформе, которые зрительно удлинили ее ноги. Наряд от Tom Ford пришелся по вкусу многим ее поклонникам.

фото: .instagram.com/liasanutiasheva/

К слову, похоже, что Ляйсан нравится тренд на анималистический принт. Ранее она также примерила леопардовую шляпку. Поклонники отмечают, что лаконичные и женственные образы очень идут спортсменке. Стоит отметить, что вместе с мужем Павлом Волей она основала бренд одежды и выпускает наряды для детей и взрослых.

А вы любите леопардовый принт?

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Утяшева разбавила черный наряд леопардовой курткой
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