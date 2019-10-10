Нетребко в блестящем костюме повеселилась с сестрой в Нью-Йорке

Анна Нетребко этой осенью проводит время в Нью-Йорке. Там она выступает для поклонников, а в свободное время отдыхает и уделяет внимание близким. Не так давно к ней присоединился муж Юсиф Эйвазов, который находился на гастролях. Они устроили дома вечеринку. Но, видимо, душа оперной дивы потребовала больше веселья. Накануне она устроила девичник по случаю дня рождения подруги. Артистка повеселилась в компании знакомых и своей сестры Наташи.

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Нетребко для особенного случая облачилась в блестящий наряд с морковным отливом и блестящую блузку. Образ она дополнила ярким макияжем, крупными аксессуарами и золотыми туфлями. С собой оперная дива взяла бордовый клатч. Не менее эффектно выглядела ее сестра. Наталья облачилась в причудливое платье с открытыми рукавами. Желтый, черный, зеленый и розовый цвета смешались в этом наряде словно на холсте.

В необычном образе девушке удалось даже затмить свою сестру. Дружная компания пила коктейли, дышала свежим воздухом на крыше небоскреба и наслаждалась панорамным видом из окна бара. Скучать им было некогда. «Сегодня только девочки!» — заявила Нетребко.

В комментариях поклонники восхитились не только атмосферой вечеринки, но и стильными образами сестер. «Сколько красоты, Анна и Наталья!», «Цвет костюма отпад», «Вам очень идет этот костюм!», «Вы сегодня просто необыкновенно красивая!», «А ваша сестра огонь», «Какое платье у Натальи», «Вы с сестрой выделяетесь», «Очень эффектное платье! Красавица! Ножки! Все супер!» — высказались пользователи Сети.

А вам чей образ понравился больше?