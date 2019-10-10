Звездный стиль

Бородина продемонстрировала, с чем можно сочетать пальто «Тедди»

Телеведущая собрала стильный осенний образ.

Бородина продемонстрировала, с чем можно сочетать пальто «Тедди»
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина давно стало модницей. Многие поклонники следят за тем, что надевает телеведущая и прислушиваются к ее советам. Не так давно она заявила, что нарощенные волосы давно стали моветоном. Вскоре после этого Ольга Бузова избавилась от своих длинных локонов. Бородина умеет гармонично сочетать одежду и всегда выглядит лаконично и женственно. На днях она собрала несколько осенних образов.

На новом фото Ксения предстала в укороченных бежевых брюках с тонким поясом и джемпере в тон. Поверх она надела плюшевое пальто Тедди светло-карамельного оттенка. Образ звезда завершила белыми полусапожками на устойчивом каблуке. В сочетании с нюдовым макияжем наряд смотрелся очень гармонично.

«Этот мягкий, теплый и уютный Тедди, пожалуй, станет моим лучшим другом на прохладную осень и приближающуюся зиму», — написала Бородина, похваставшись обновкой.

Но также телеведущая приобрела и кремовый тренч, который можно носить до наступления заморозков. Его девушка также сочетала с брюками и джемпером. Подписчики восхитились образами Ксении. «Потрясающий лук», «Модная», «Какой и вправду милый Тедди», «Оооочень классно выглядите», «Wooow! Полегче красотка», «Как круто смотрится образ», «Икона стиля! Класс!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, плюшевое пальто носит этой осенью и певица Валерия. Она предпочла розовый цвет, который сочетает с джинсами.

А вам какой образ понравился больше?

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Звездный стильКсения БородинаМодные тренды
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Бородина продемонстрировала, с чем можно сочетать пальто «Тедди»
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