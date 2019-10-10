Гагарина облачилась в сверкающее платье с разрезом

Полина Гагарина обладает стройной фигурой. Певица не скрывает, что ей приходится ежедневно тренироваться, чтобы поддерживать форму. Многие помнят, что несколько лет назад артистке удалось феноменально похудеть. После этого она не давала себе слабину. Ко всему прочему, блондинка любит подчеркивать хрупкую фигуру изящными нарядами. В очередной раз она продемонстрировала свой вкус на премии «Радиомания».

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Для появления на публике Полина выбрала эффектно сверкающее платье с пикантным разрезом на юбке и оголенными плечами. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Образ она завершила открытыми босоножками на шпильке и длинными серьгами. Волосы артистка уложила в локоны, а на лицо нанесла нюдовый макияж. Гагарина выглядела ослепительно на сцене, когда ей вручали заветную статуэтку.

«Буквально на лету мне вручили премию „Радиомания“ как одной из самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижных наград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить свою творческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работать вместе, понимать и чувствовать друг друга», — высказалась звезда.

Некоторые поклонники восхитились ее образом. «Кукла Барби», «Платье просто бомба», «Невероятно красивая, просто слов нет. Лучшая», «Статуэточка», «Шикарное платье, вам очень идет», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в этот день на премию пришла и Вера Брежнева. Она тоже отдала предпочтение сверкающему наряду.

А вам понравился образ Гагариной?