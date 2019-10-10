Звездный стиль

Брежнева в сверкающем платье в пол затмила коллег на премии

Певица выступила на «Радиомания» и получила заветную статуэтку.

Брежнева в сверкающем платье в пол затмила коллег на премии
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева для многих стала секс-символом. Певица обладает эффектной внешностью и точеной фигурой. Она не скрывает, что много работает над своим телом. Ко всему прочему, артистка умеет подбирать правильные наряды. На сцене она всегда выглядит ярко и женственно, а в обычной жизни предпочитает носить джинсы и футболку. Однако в последнее время девушка стала ближе к модной индустрии и в ее гардеробе появилось много стильных обновок.

Так накануне Брежнева приняла участие в премии «Радиомания». Супруга Константина Меладзе выступила на сцене перед публикой в сверкающем платье в пол. Силуэтный наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Волосы она уложила в легкую волну, а на лицо нанесла нюдовый макияж. В свете софитов платье Веры сверкало. Она выглядела как настоящая звезда. Артистка не зря выбрала столь броский наряд. В этот день она получила статуэтку.

«На премии „Радиомания“ я получила Платиновый микрофон за песню „Любите друг друга“. Которая вошла в топ 10 самых ротируемых песен на радио за последний год. Большое и глубокое чувство радости и благодарности вам за то, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах», — похвасталась певица в соцсети.

Поклонники поздравили Брежневу с новым достижением, а также восхитились ее образом. «Моя волшебная Вера, хоть в каком возрасте для меня самая красивая, чувственная, женственная, идеальная», «Верочка, ваше платье так радужно переливается: всеми цветами радуги. Это красиво и необычно», «Платье восхитительное, даже себе такое захотелось», «Платье шикарное! Обожаю эту песню», «В этот раз платье победило, раньше глаз было не оторвать от Веры», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ певицы?

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Брежнева последние новостиВера БрежневаЗвездный стильПремия "Радиомания"
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Брежнева в сверкающем платье в пол затмила коллег на премии
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