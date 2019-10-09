Звездный стиль

Мужья Эвелины Бледанс запрещали ей носить короткие стрижки

А сейчас актриса задумалась о том, чтобы подстричься.

Мужья Эвелины Бледанс запрещали ей носить короткие стрижки
Эвелина Бледанс не хочет отказываться от длинных волос. Фото: globallookpress.com

Актриса и певица Эвелина Бледанс спросила совета у своих подписчиков: делать ей короткую стрижку или продолжать ходить с длинными волосами? На подобные мысли 50-летнюю артистку натолкнула услышанная где-то фраза, что в зрелом возрасте уже неприлично носить длинные локоны, так как они старят свою владелицу.

«А я так не хочу стричься! Хотя ранее такие поползновения бывали, но сначала мама запрещала, а потом каждый из мужей. Так и хожу всю жизнь с длинными», — призналась Эвелина в Instagram.

Напомним, певица была замужем трижды. Первым ее супругом после семи лет сожительства стал актер Юрий Стыцковский, игравший в комик-труппе «Маски», а затем ставший автором юмористического тележурнала «Каламбур». Брак продлился всего два месяца. В том же 1993 году артистка снова вышла замуж — за израильского бизнесмена, с котором жила до 2010 года и родила ему сына. Третьим супругом Бледанс стал продюсер Александр Сёмин, в сентябре 2017-го они расстались. В этом браке у певицы родился второй сын.

Так что вы посоветуете Эвелине? Стричься или оставить все, как есть?

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волосыдлинные волосыженские стрижкиЗвездный стильЭвелина Блёданс
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Мужья Эвелины Бледанс запрещали ей носить короткие стрижки
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