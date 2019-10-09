Цымбалюк-Романовская подобрала к кружевному платью меховой жакет

Виталина Цымбалюк-Романовская показала любопытное стилевое решение, которое могла выбрать только искушенная модница. Поверх черного кружевного платья, она надела белый жакет с анималистичным принтом.

Меховой жакет с рисунком, копирующим пятна долматинца, великолепно подчеркнул буржуазность выбранного стиля. В таком виде пианистка посетила салон красоты.

Судя по всему, далее Виталина отправилась в Московский концертный зал в Зарядье, откуда она выложила фото в свой Instagram. В тот вечер бывшей жене Джигарханяна удалось насладиться произведениями Бетховена, Шуберта и Гергиева. «Непревзойденное впечатление», — написала она в своем блоге.