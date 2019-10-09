Дочь Кудрявцевой на прогулке предстала в джинсах-варенках

Лера Кудрявцева является одной из самых стильных ведущих на отечественном телевидении. Она любит выглядеть ярко и женственно. Часто для светских мероприятий она выбирает платья, но даже в обычных костюмах знаменитость выглядит безупречно. Как известно, у блондинки подрастает дочка Маша. Все свободное время телеведущая уделяет своей наследнице. Годовалая кроха посещает бассейн и занятия по развитию.

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В отличие от многих звезд, Лера не стала долго скрывать лицо своего ребенка. Более того, в последнее время она все чаще публикует фото и видео с девочкой. Поклонники заметили, что Маша растет настоящей модницей. Мама наряжает ее в разные стильные костюмы, а зимних шапок у девочки уже целая коллекция. На днях Кудрявцева запечатлела дочку во время прогулки. Они отправились наблюдать за утками на пруду.

На этот раз наследница телеведущей предстала не только в пуховике с трендовым гороховым принтом, но и в джинсах-варенках. Образ завершили ботинки бледно-вишневого цвета. К слову, Кудрявцева любит облачать кроху во все розовое или примерять на нее шапку с помпонами. При этом девушка делает все, чтобы ее ребенок был самостоятельным. Маша учится сама одеваться, и порой у нее это получается.

А чтобы дочка реже болела, Лера решила ее закалять. Это стало одним из поводов для того, чтобы девочка начала посещать бассейн. Поклонники уже не сомневаются, что Маша унаследовала от мамы не только красоту. Они уверены, что в будущем она будет такой же стильной, как и ее родительница.

А вы любите наряжать своих детей или предпочитаете, чтобы они сами выбирали себе наряды?