Оголившаяся Пелагея произвела фурор на КВН

Пелагея в этом году приняла участие во втором сезоне шоу «Голос. 60+». На съемках проекта она, как всегда, представала в стильных нарядах. Поклонники уже называют артистку иконой стиля. Ей удается выглядеть женственно и в костюмах и пестрых платьях-макси. Для очередного выхода в свет певица выбрала яркий образ.

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На днях Пелагея игру Высшей лиги КВН. Она вошла в состав членов жюри и определила финалистов. Для появления на публике артистка выбрала алое платье с оголенными плечами. Образ она дополнила макияжем с акцентом на губах, а также завив светлые локоны в кудри. На шее звезды красовалась золотая цепочка.

К слову, раньше Пелагея тоже играла в КВН. Больше 20 лет назад она входила в состав команды Новосибирского государственного университета и была самой юной участницей клуба. Поклонники восхитились смелым образом певицы. Они одарили ее комплиментами в соцсети.

«Какая же вы красивая», «Поля и красный цвет, как отдельный вид искусства», «Вот она, Сибирская красавица, нет равных», «Зеленоглазая красавица! Вы вызываете восхищение!», «Шикарная Пелагея! Излучаете добро и свет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Пелагеи подрастает дочь Таисия. Двухлетнюю девочку звезда воспитывает со своим супругом Иваном Телегиным. Пара редко выходит вместе в свет, но когда это происходит, то они буквально светятся от счастья. Недавно певица заявила, чт ей нужен бессрочный отпуск. По всей видимости, ей хочется больше времени проводить с семьей.

А вам нравится стиль Пелагеи?