Новый образ: Пугачева сделала селфи в шляпке и стильной куртке

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 70-летие. В честь этого события она не только устроила праздник для друзей, собрав их в ресторане, но и дала праздничный концерт. Однако из-за слишком высоких цен на билеты даже многие знаменитости не смогли попасть на выступление Примадонны. Похоже, певица нашла, как исправить эту ситуацию. В соцсети она объявила, что скоро ее концерт покажут в кинотеатрах.

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Также артистка не стала упускать возможность показать свой новый образ. Она поделилась селфи, которое сделала в машине. Куда направлялась Алла Борисовна, неизвестно, но выглядела она стильно. Певица предстала в элегантной черной шляпке с небольшими полями. Волосы она выпрямила, а также сделала акцент на губах с помощью алой помады. Пугачева надела светло-серую куртку в клетку с белыми вставками.

Многие коллеги артистки были рады узнать, что смогут насладиться ее концертом в кинотеатре. «Обязательно пойду!» — заверил Игорь Крутой. «На концерт мы попали, но в кинотеатр тоже пойдём обязательно!» — также признался Игорь Николаев. А поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. «Красавица Алла Борисовна», «Очень хорошо выглядите!», «Королева!», «Как вы с Кристиной здесь похожи», «Ой, Алла Борисовна, так здесь похожа на Снегурочку», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в последнее время Пугачева все чаще отдает предпочтение молодежным образам. На семейном фото она даже затмила свою дочь Кристину Орбакайте, облачившись в мини-платье с поясом. Даже в столь зрелом возрасте артистка может похвастаться стройными ногами. А вот для прогулки с детьми она не так давно выбрала косуху. Наряды звезды всегда подчеркивают ее достоинства и скрывают недостатки.

А вам понравился наряд певицы?