Звездный стиль

Высоцкая в белых брюках отправилась на велопрогулку по Риму

46-летняя супруга Андрея Кончаловского проводит октябрьские каникулы в Италии.

Высоцкая в белых брюках отправилась на велопрогулку по Риму
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая отдает предпочтение активному отдыху. Вместе с супругом знаменитость проводит октябрьские каникулы в Италии. Об этом телеведущая рассказала подписчикам на личной страничке микроблога. Ни для кого не секрет, что Высоцкая с Кончаловским уже освоили скандинавскую ходьбу. Кроме того, супруга режиссера не исключает из утреннего расписания и велопрогулки. Телеведущая опубликовала свежее фото, представ в кадре в белых брюках и черной кофте, собрав белокурые локоны в пучок.

«Похитители велосипедов. Утром в Риме», — отметила знаменитость.

В одном из интервью телеведущая призналась, что она тщательно следит за своим весом. Несмотря на то что в их семье традиционно существовал культ еды, она может отказаться от поздних перекусов ради стройности. По вечерам Юлия старается не заглядывать на кухню и ищет себе занятия для того, чтобы мысленно отвлечься от идеи приготовить что-нибудь вкусненькое для семьи. По словам Высоцкой, иногда она набирает себе горячую ванну с солью, при свечах. Но, если все-таки срывается и наедается на ночь, то уже утром выходит на пробежку и позволяет себе перекусить только после обеда.

«Я могу спокойно поголодать», — приводит 7days.ru слова Юлии Высоцкой.

Юлия Высоцкая в Италии отправилась на велопрогулку (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Напомним, что 28 сентября дочери телеведущей и Андрея Кончаловского — Марии — исполнилось двадцать лет. Еще в 2013 году девочка вместе с отцом попала в ДТП во Франции. Дочь актрисы получила серьезные травмы и была доставлена в одну из клиник. Медики ввели Машу в состояние искусственной комы. Позже мама девочки, говоря о ее реабилитации, заверила, что они работают, движутся, но пока очень-очень медленно.

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Андрей Кончаловскийдети звездЗвездные детиЮлия Высоцкая
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Высоцкая в белых брюках отправилась на велопрогулку по Риму
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