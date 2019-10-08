Падчерица Савельевой на свадьбе блистала в кружевном платье-рыбке

Александра Савельева и Кирилл Сафонов на днях приехали в Израиль со своим шестимесячным сыном Леоном. Супруги отправились в путешествие по особому случаю. Дочь актера от прошлых отношений Анастасия организовала свадьбу в Телль-Авиве. На празднике собрались друзья и близкие пары. Сафонов в элегантном костюме сиял от счастья в сопровождении молодой жены. Они привели на праздник и своего наследника.

больше по теме В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле Наследница актера вышла замуж за ирландского бизнесмена.

Позже Кирилл признался, что был шокирован. Похоже, что не свыкся с тем, что его дочь повзрослела. При этом он признался, что любит и наследницу, и своего зятя. В соцсети актер опубликовал несколько снимков молодоженов. На одном из кадров. Анастасия позирует в свадебном платье-рыбке. Наряд без бретелек подчеркнул стройную фигуру девушки, а небольшой шлейф плавно переходил и соприкасался с еще более длинной фатой.

Жених отдал предпочтение классическому костюму и бабочке. К слову, его зовут Стивен Мерфи. Мужчина является ирландским предпринимателем. Своей избраннице в честь свадьбы он подарил кольцо с бриллиантом. Многие поклонники восхитились образом Анастасии и назвали ее самой красивой невестой. А Сафонов опубликовал часть своей речи, которую он произнес на торжестве.

«Теперь, жених и невеста. Что папа может тебе сказать? Живи как хочешь! Один великий человек однажды сказал: в этой жизни есть только два извращения — балет на льду и хоккей на траве, все остальное — личное дело для двоих. Так что, живи как хочешь», — процитировал себя актер.

К слову, Савельева дружит с падчерицей. Девушка даже приезжала из США, где давно живет, в Москву, чтобы познакомиться со своим братиком, когда певица родила малыша. Роды прошли не совсем гладко, поэтому близкие тогда переживали за Сашу.

А вам понравился образ невесты?