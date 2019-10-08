Орбакайте накинула мужской пиджак поверх бального платья

48-летняя Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram свежий снимок. На фото старшая дочь Аллы Борисовны запечатлена в бальном платье трендовой пастельной палитры. Поверх вечернего наряда супруга предпринимателя Михаила Земцова накинула белый мужской пиджак. Певица отказалась от статичной фотосессии, сделав кадр в движении.

В одном из своих интервью Орбакайте рассказала о том, что, как артист, она просто обязана выглядеть ухоженно. Особое внимание исполнительница уделяет своему здоровью. По словам знаменитости, в артистической среде достаточно сложно избегать стрессов. А все переживания в той или иной мере отражаются на нервной системе и работе сердца.

«Мы все время находимся на пике своих эмоций», — отметила Кристина в интервью woman.ru.

Напомним, что певица родила троих детей: сына Никиту от музыканта Владимира Преснякова-младшего, Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова, а Клавдию — от предпринимателя Михаила Земцова.

Старшие наследники артистки живут самостоятельно: Никита женат на модели Алене Красновой. Как и его родители, он увлекается музыкой. 21-летний Дени редко появляется на публике и избегает внимания прессы. Семилетняя дочка певицы занимается балетом, учит испанский язык и пока не задумывается о будущей профессии.