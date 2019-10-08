«Куртка, как у Путина»: сколько стоит верхняя одежда президентов других стран

Президент России Владимир Путин накануне своего 67-го дня рождения отдохнул в сибирской тайге. Однако внимание избирателей привлекло не столько место отдыха, сколько одежда главы государства. Точнее, куртка бренда «Армия России», которая произвела настоящий фурор и стало хитом продаж. Портал Teleprogramma.pro внимательно рассмотрел верхнюю одежду Владимира Владимировича и узнал, что носят президенты других стран.

«Куртка, как у Путина»

Про куртку, в которой в тайгу отправился Путин, не написал только ленивый. Это практичная модель цвета хаки стоимостью менее 8 тысяч рублей. Сверху Владимир Владимирович надел дутый жилет, который отлично защищает от холода, ветра и дождя. Образ получился мужественный. Предлагаем вам подробнее рассмотреть и куртку, и жилетку.

Дональд Трамп в ветровке

В отличие от президента России, который любит повседневную одежду вне работы, лидер США Дональд Трамп редко появляется на фотографиях в вещах стиля casual. Чаще американского президента можно увидеть в дорогих пальто сдержанного цвета и кроя брендов Tom Ford и Nina Ricci. Кстати, цена на последние в официальных интернет-магазинах составляет от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

Но иногда и Трамп меняет строгие пальто на удобные куртки. Например, в этой ветровке он в январе 2019 года он встретился с военнослужащими в Техасе. Выяснить ее стоимость не представляется возможным, поскольку куртка имеет президентскую печать на груди и, скорее всего, была изготовлена для Трампа под заказ.

Эммануэль Макрон не может без пальто

Французский лидер Эммануэль Макрон просто жить не может без пальто (ну или не появляется без него на людях — Прим. Ред.). Мы долго искали в сети фотографии президента Франции в повседневной одежде, но не нашли: Эммануэль всегда при параде. Однако в отличие от Трампа, который носит пальто исключительно длины ниже колена, Макрон предпочитает более укороченный вариант.

Французская пресса уже давно выяснила, что стильные темно-синие костюмы Макрон заказывает в ателье Jonas & Cie на улице Д’Абукир в Париже, их стоимость — от €350 до €450 (от 24 тысяч до 32 тысяч рублей). Остается только гадать, во сколько обходятся французскому лидеру его пальто, если они шьются в этом же ателье. При этом супруга президента Брижит нередко отдает предпочтение марке Louis Vuitton. Мужские пальто этого бренда стоят от 180 тысяч до 260 тысяч рублей.

Барак Обама как Дональд Трамп

Ну и на закуску посмотрим на куртки бывшего президента США Барака Обамы. Кажется, что он копирует стиль действующего американского лидера: что ни куртка, то ветровка в стиле Дональда Трампа! Нередко он отдает предпочтение марке Rag & Bone, цена на куртки которой составляет от 16 тысяч до 45 тысяч рублей.

Куртка какого президента вам понравилась больше всего? Пишите в комментариях и принимайте участие в опросе: «А вы хотите себе куртку, как у Путина?».