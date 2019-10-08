Опрос: а вы хотите себе куртку, как у Путина?

Многие из нас хоть раз, да заглядывались на одежду, в которой на обложках журналов блистают актеры и музыканты, общественные и политические деятели. Бывало, понравится пиджак, сумка или сапоги, полезешь в Интернет посмотреть, где такое купить и сколько это стоит, увидишь цену и схватишься за сердце со словами героини Насти Заворотнюк: «Мама дарагая!».

И вдруг случилось то, чего многие не ожидали. После того, как президент России в свой 67-й день рождения отправился в поход по сибирской тайге, все узнали, что одет он был вовсе не в дорогие зарубежные бренды, а в вещи отечественного производства, к тому же вполне доступные по цене. Конечно же, многим мужчинам захотелось за 7090 рублей купить себе такую же куртку, какую носит сам Путин, и женщины тоже подумали, что для мужа, отца или сына она станет отличным подарком.

На официальном сайте бренда «Армия России» куртка, которая теперь так и называется — «Куртка, как у Путина» — уже стала хитом продаж. Все самые популярные мужские размеры, от M до 2XL, уже раскуплены. А вы купили бы такую? Предлагаем поделиться мнением в анонимном опросе от портала Teleprogramma.pro.