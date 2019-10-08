Звездный стиль

Опрос: а вы хотите себе куртку, как у Путина?

После поездки российского лидера в сибирскую тайгу на одежду бренда «Армия России» возник небывалый спрос.

Опрос: а вы хотите себе куртку, как у Путина?
Куртка как у Путина стоит 7090 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие из нас хоть раз, да заглядывались на одежду, в которой на обложках журналов блистают актеры и музыканты, общественные и политические деятели. Бывало, понравится пиджак, сумка или сапоги, полезешь в Интернет посмотреть, где такое купить и сколько это стоит, увидишь цену и схватишься за сердце со словами героини Насти Заворотнюк: «Мама дарагая!».

И вдруг случилось то, чего многие не ожидали. После того, как президент России в свой 67-й день рождения отправился в поход по сибирской тайге, все узнали, что одет он был вовсе не в дорогие зарубежные бренды, а в вещи отечественного производства, к тому же вполне доступные по цене. Конечно же, многим мужчинам захотелось за 7090 рублей купить себе такую же куртку, какую носит сам Путин, и женщины тоже подумали, что для мужа, отца или сына она станет отличным подарком.

На официальном сайте бренда «Армия России» куртка, которая теперь так и называется — «Куртка, как у Путина» — уже стала хитом продаж. Все самые популярные мужские размеры, от M до 2XL, уже раскуплены. А вы купили бы такую? Предлагаем поделиться мнением в анонимном опросе от портала Teleprogramma.pro.

"Куртка, как у Путина".
«Куртка, как у Путина». Фото: https://armrus.ru
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армия РоссииВладимир ПутинкурткаПутинПутину 67
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опрос: а вы хотите себе куртку, как у Путина?
Интересно?
Поделись с друзьями: