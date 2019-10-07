Звездный стиль

Кожевникова в белоснежном тренче и на шпильках позировала на улицах Парижа

Актриса устроила фотосессию в самом романтичном городе в мире.

Кожевникова в белоснежном тренче и на шпильках позировала на улицах Парижа
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова недавно решила исполнить свою мечту. Она попросила мужа отвезти ее в Диснейленд. В итоге вся семья актрисы приехала в Париж. Там она позволила себя расслабиться. Многодетная мама отказалась от диеты. Блюда в местных заведениях оказались такими вкусными, что артистка просто не могла отказать себе в деликатесах. Несмотря на страхи звезды, она не поправилась за время поездки. На снимках из мини-отпуска, девушка предстала стройно и женственной.

Кожевникова не устояла и устроила фотосессию на лицах французского города. Она позировала в белом тренче с причудливыми рукавами с разрезами. Образ актриса дополнила босоножками на шпильке Волосы она распустила, а также сделала нюдовый макияж. К слову, стоит такой тренч 25 тысяч рублей.

Поклонникам монохромный образ Марии пришелся по душе. К тому же наряд подчеркнул стройные и длинные ноги знаменитости. «Живая и настоящая», «Ваш образ красоты, во истину прекрасен», «На всех фото шикарная. Молодец», «Босоножки бесподобны», «Машуля, тренч просто огонь, как и ты сама! Хочу такой же», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на днях Кожевникова посетила премьеру второй части диснеевского фильма «Малефисента». Для появления на красной дорожке актрисы выбрала белый тренч с принтом в виде надписей, а голову она украсила платком в русском стиле.

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Звездный стильМария КожевниковаМодные тренды
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Кожевникова в белоснежном тренче и на шпильках позировала на улицах Парижа
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