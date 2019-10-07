Леди-осень: Барановская впечатлила новым нарядом из живых цветов

Юлия Барановская предстала на фестивале «Золотая осень» в наряде из живых цветов от Натальи Тридворновой. Ярко-рыжее платье и креативная шляпа оставили неизгладимое впечатление на публику.

больше по теме Барановская похвасталась схожестью с Дженнифер Энистон Телеведущая опубликовала снимок голливудской звезды в своем микроблоге.

«Настроение – огонь», — подписала Юлия фото с этим фантастическим образом.

Отметим, для телеведущей это уже не первое явление на публике в роскошном наряде из живых цветов. Летом на фестивале «Цветочный джем» она поразила Москву нежно-белым одеянием из орхидей и гортензий. Ее образ так был похож на свадебный, что некоторые поклонники успели порадоваться за свою любимицу.

Тогда Барановская оставила без внимания комментарии. Однако чуть позже разместила в блоге новое фото в свадебном платье, подписав снимок коротко: «Скоро».