Звездный стиль

Леди-осень: Барановская впечатлила новым нарядом из живых цветов

Телеведущая периодически радует поклонников экстраординарными образами.

Леди-осень: Барановская впечатлила новым нарядом из живых цветов
Юлия Барновская. Фото Global look press

Юлия Барановская предстала на фестивале «Золотая осень» в наряде из живых цветов от Натальи Тридворновой. Ярко-рыжее платье и креативная шляпа оставили неизгладимое впечатление на публику.

«Настроение – огонь», — подписала Юлия фото с этим фантастическим образом.

Отметим, для телеведущей это уже не первое явление на публике в роскошном наряде из живых цветов. Летом на фестивале «Цветочный джем» она поразила Москву нежно-белым одеянием из орхидей и гортензий. Ее образ так был похож на свадебный, что некоторые поклонники успели порадоваться за свою любимицу.

Тогда Барановская оставила без внимания комментарии. Однако чуть позже разместила в блоге новое фото в свадебном платье, подписав снимок коротко: «Скоро».

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Барановская новостиЗвездный стильмода и стильЮлия Барановская
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Леди-осень: Барановская впечатлила новым нарядом из живых цветов
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