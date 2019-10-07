Звездный стиль

Нетребко в комбинезоне с оголенным плечом отметилась в Нью-Йорке

Артистка наслаждается последними теплыми днями.

Нетребко в комбинезоне с оголенным плечом отметилась в Нью-Йорке
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com

Анна Нетребко, как известно, живет на две страны. У нее есть жилье в Вене и Нью-Йорке. Осенью она приехала с сестрой Наташей в США. Артистка успевает выступать в Метрополитен-опере и отдыхать. Она недавно побывала за градом на пикнике, а также съездила в Майами, где погуляла по улицам и позагорала. Вернувшись в «большое яблоко» оперная дива встретилась с мужем Юсифом Эвазовым, и они устроили вечеринку дома для друзей.

Однако до мини-праздника Нетребко успела погулять по городу. В Америке осень запоздала, поэтому там до недавнего времени было очень тепло. Артистка для прогулки выбрала комбинезон с оголенным плечом шоколадного цвета. Наряд подчеркнул женственную фигуру дивы. А туфли-лодочки и солнцезащитные очки необычной формы завершили образ. Нетребко, как всегда, выглядела очень стильно.

«Стало холодно.. Пусть наши любимые нас согреют…», — написала она.

У оперной певицы уже появились много поклонников, которые восхищаются ее чувством стиля. На этот раз образ звезды снова сразил их. «Очки-то какие! Класс!!!», «Очень стильно», «Шикарная всегда и везде!», «Гостья из будущего», «Потрясающий образ в осенних красках», «Наслаждаюсь, при просмотре ваших нарядов», «Какой обворожительный образ», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Анна очень любит яркие платья. Очень часто она отдает предпочтение желтому цвету и красному. Также звезда не боится облачаться в пестрые наряды.

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Анна НетребкоЗвездный стильМодные тренды
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Нетребко в комбинезоне с оголенным плечом отметилась в Нью-Йорке
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