Анна Михалкова предстала на фото без макияжа и в мужском свитшоте

Актриса при этом отметила, что розовый цвет ей очень идет.

Анна Михалкова недавно получила премию ТЭФИ-2019, как лучшая актриса. Также сериал «Обычная женщина», в котором она сыграла главную роль, удостоился четырех наград. И это при том, что помимо карьеры артистка успевает воспитывать детей. У нее есть двое сыновей Андрей и Сергей, которые уже окончили школу, и шестилетняя дочь Лидия. Нянчиться с ней девушке часто помогает ее сестра Надежда.

В 45 лет Анна не боится сниматься без макияжа, а пышные формы она умело подчеркивает элегантными платьями и костюмами. На днях актриса опубликовала селфи, на котором предстала без грима. При этом она была облачена в розовый свитшот, а ее голову поддерживала специальная красная подушка.

«Все так быстро, все так мимолетно! Где же это „здесь и сейчас“? Как его поймать? Раз- и середина осени! Раз- и старшим почти по 20 лет, раз-и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же ещё 25 , нет, ну хорошо, 36…. уже нет?», — написала Михалкова.

Она попросила «коней» бежать не так быстро, сетуя, что время слишком быстротечно. Поклонники восхитились не толь ко природной красотой девушки, но и ее нарядом. «Ань, розовое, это твоё!», — заверила ее поклонница. «Да, мое!», — признала Анна. Когда другая подписчица призналась, что ей очень понравился свитшот, то актриса сразу рассказала, где его приобрела. «H&M мужской отдел», — написала она.

К слову, вскоре и сестра Анны поделилась снимком, на котором предстала без макияжа. Надежда позировала в темном свитере с рукавами мятного цвета.

«Не буду писать, что соскучилась по детям , не буду писать, что хочется нарядиться красиво и танцевать всю ночь без мысли , что завтра рано вставать, не буду писать , что даже если можно встать в 8 утра я просыпаюсь в 6, так как привыкла уже к ранним подъемам ! А напишу я- счастье , когда это всё есть», — поделилась она своим настроением.

Поклонники отметили, что актриса выглядит не менее красиво, чем ее сестра.

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