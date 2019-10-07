Повереннова продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки

47-летняя Дарья Повереннова не скрывает: она, как и другие знаменитости заботиться о своем имидже. Актриса старается следить за модными тенденциями, не отставая от коллег по творческому цеху. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась понравившимся кадром из недавней студийной фотосессии. Повереннова продемонстрировала, с чем лучше сочетать белоснежные брюки дудочки. К своему образу актриса подобрала блузу насыщенного-синего оттенка и нейтральные туфли-лодочки трендовой пастельной палитры, модной в этом сезоне персиковой гаммы.

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Помимо моды актриса также тщательно следит и за своей фигурой. По словам Дарьи, ей понадобились годы для того, чтобы понять: залог хорошей фигуры — это умеренное питание, а не издевательство над собственным организмом. Вспоминая свой опыт, Повереннова призналась, что худеть она начала еще в старших классах школы, именно тогда у будущей актрисы появились первые проблемы с лишним весом. Какое-то время девушка не ела мясо. Однако вскоре поняла: отказ от белковой пищи не дал ей желаемого результата.

«Был у меня и этап полного отказа от углеводов: картошки, хлеба, сахара, бананов и даже овощей», — отметила Дарья в интервью 7days.ru.

Сейчас Повереннова старается прислушиваться к своему организму — если ей хочется что-то съесть — то она обязательно это сделает, просто закажет себе небольшую порцию.