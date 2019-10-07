Звездный стиль

В стиле 50-х: Долина дополнила приталенное платье алыми перчатками в сетку

Певица посетила премьеру новой постановки в театре Московского дворца молодежи.

В стиле 50-х: Долина дополнила приталенное платье алыми перчатками в сетку
Лариса Долина. фото: globallookpress.com

Лариса Долина не часто появляется на публике, но она не смогла пропустить премьеру новой постановки «Комедия о том, как банк грабили» с Анастасией Стоцкой в главной роли. Артистка пришла в МДМ, чтобы насладиться постановкой и поздравить коллег с премьерой. На красной дорожке также были замечены Ольга Бузова, Юлия Барановская, Андрей Макаревич, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова и Лера Кудрявцева.

Однако Долина в 64 года доказала, что выглядеть безупречно можно в любом возрасте. Она предстала на мероприятии в элегантном черном платье в мелкий горох. Приталенный наряд в стиле 50-х годов артистка дополнила алым поясом, красными перчатками в сетку и туфлями. Она также надела черную шубу. Очки в узкой оправе и завитые в легкие кудри локоны завершили образ знаменитости. С ней поспешили сфотографировать Александр Олешко, Алена Свиридова и Анастасия Стоцкая.

От спектакля Лариса Александровна осталась под впечатлением. Она отметила, что давно так много не смеялась. А вот поклонники восхитились ее образом. Они одарили артистку множеством комплиментов. «Долина выглядит превосходно!», «Лариса Александровна шикарна и выглядит очень элегантно», «Платье идеальное», «Это Долина? Выглядит отлично», — высказались пользователи Сети. Многие заподозрили, что Долина даже похудела.

Напомним, что долгое время певица пробовала разные диеты, чтобы похудеть, но год назад отказалась от изнурительных голодовок. Теперь она наслаждается всеми прелестями жизни. Но, как ни странно, за последние месяцы звезда смогла постройнеть, что и замечают ее фанаты. О том, что звезды думают о новом спектакле, читайте в нашей специальной колонке. 

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выход в светЗвездный стильЛариса Долинароссийские артисты
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В стиле 50-х: Долина дополнила приталенное платье алыми перчатками в сетку
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