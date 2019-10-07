Пляжный образ: Хилькевич прогулялась по набережной в шортах и рубашке

Анна Хилькевич проводит дубайские каникулы вместе с дочерьми: трехлетней Арианной и годовалой Марией. К слову, младшую наследницу актриса из сериала «Универ. Новая общага» назвала в честь своей героини — Маши Беловой. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, который был сделан на отдыхе. Перед объективом фотокамеры Анна предстала в белой рубашке и джинсовых шортах, которые она надела поверх закрытого купальника.

больше по теме Анна Хилькевич призналась, что ей сложно постоять за себя Конфликтовать и ругаться актриса не умеет.

«Вот мы и на месте!! На нашем любимом месте: где красиво, вкусно, безопасно и есть все для отдыха с детишками… Я в Дубай была неоднократно, но район Мадинат — однозначно лучше всех! Он огромный, так что мы пока в процессе освоения», — отметила актриса.

По набережной Хилькевич прогулялась босиком, продемонстрировав свежий педикюр. Перед отъездом Анна успела побывать у своего мастера, заранее подготовившись к путешествию. Знаменитость активно публикует в микроблоге фото старшей дочери, при этом старательно скрывая личико маленькой Маши.