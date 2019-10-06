Звездный стиль

«Жить захочешь — не так раскорячишься»: Самбурская опубликовала фотосессию в купальнике

Летом актриса снялась на пляже для известного дизайнера.

«Жить захочешь — не так раскорячишься»: Самбурская опубликовала фотосессию в купальнике
Настасья Самбурская поделилась с поклонниками кадрами летней фотосессии. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Настасья Самубская выложила в Instagram кадры пляжной фотосессии, которую устроила себе этим летом на острове Самуи (Тайланд). На ней 32-летняя модель запечатлена в красном дизайнерском купальнике от Адама Саакса. Стройная россиянка позировала для фотографов и в воде, и на песке, принимая различные позы.

«Как говорится, жить захочешь — не так раскорячишься», — подписала красавица знойные снимки.

Напомним, Настасья — и актриса, и певица, и телеведущая. Но слава приносит женщине не только положительные изменения в жизни. Недавно ее стал преследовать «поклонник» с кирпичом. Молодой человек рассказывает окружающим, что он возлюбленный артистки и даже собирается делать ей предложение, правда, пока она в соре. При этом Самбурская боится за свою жизнь, когда этот парень приближается к ней.

Добавим, что скоро звезда проведет распродажу своих личных вещей: одежды, обуви, бижутерии. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

А вам когда-нибудь приходилось «раскорячиться» для фото?

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«Жить захочешь — не так раскорячишься»: Самбурская опубликовала фотосессию в купальнике
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