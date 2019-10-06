Супруга заставила Газманова обновить свой гардероб в Италии

Отдыхающий в Италии с супругой певец Олег Газманов выложил в Instagram фото и видео из магазина одежды, куда его завела жена. 68-летний артист показал поклонникам несколько товаров с вопросом, стоит ли их брать. Сам он далек от подбора нарядов, о чем откровенно признался в посте.

«Терпеть не могу покупать что-то новое, пока не сношу до дыр старый прикид. Спасибо Марине — заставила меня кое-что купить!» — написал исполнитель.

Напомним, супруги живут вместе уже более двадцати лет. Причем, их чувства всё так же крепки. Недавно пара снялась в романтической фотосессии. И вообще, Газманов обещал, что теперь будет брать жену на все свои гастроли, чтобы вместе с ней любоваться прекрасными пейзажами и городами. Дети подросли, так что теперь Марина может активно сопровождать певца в поездках. И, похоже, это принесет Олегу не только радость, но и обновление имиджа.

А у вас в семье жена тоже является стилистом мужа?