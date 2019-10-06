42-летняя сестра Маликова подчеркнула фигуру облегающими брюками

42-летняя сестра Дмитрия Маликова появилась на публики в атласной рубашке. Фигуру Инна подчеркнула облегающими брюками, подобрав к образу туфли-лодочки серебристого оттенка. Для выхода в свет певица выбрала стиль total black. Примечательно, что на светском мероприятии знаменитость появилась в компании бывшей супруги режиссера Федора Бондарчука — Светланы.

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«Вчера на открытии нового бьюти-пространства… Идеально для всех, кто хочет выглядеть красиво, но не готов тратить на это много времени. Все как я люблю!» — отметила Инна.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro сестра композитора Дмитрия Маликова призналась, что подбирать эффектные наряды для ковровых дорожек и выхода в свет ей помогает команда стилистов. Именно они продумывают ее образы и предлагают идеи для концертных костюмов. Но, несмотря на это, сама Инна также старается не отставать от модных тенденций.

А говоря о стройной фигуре, знаменитость призналась, что в отличие от многих девушек она мало интересуется диетами. Упор Маликова делает только на спорт, заверяя, что именно умеренные физические нагрузки помогают ей сохранять фигуру подтянутой.