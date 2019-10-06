Звездный стиль

42-летняя сестра Маликова подчеркнула фигуру облегающими брюками

Певица появилась на публике в компании Светланы Бондарчук.

42-летняя сестра Маликова подчеркнула фигуру облегающими брюками
Инна Маликова (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя сестра Дмитрия Маликова появилась на публики в атласной рубашке. Фигуру Инна подчеркнула облегающими брюками, подобрав к образу туфли-лодочки серебристого оттенка. Для выхода в свет певица выбрала стиль total black. Примечательно, что на светском мероприятии знаменитость появилась в компании бывшей супруги режиссера Федора Бондарчука — Светланы.

«Вчера на открытии нового бьюти-пространства… Идеально для всех, кто хочет выглядеть красиво, но не готов тратить на это много времени. Все как я люблю!» — отметила Инна.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro сестра композитора Дмитрия Маликова призналась, что подбирать эффектные наряды для ковровых дорожек и выхода в свет ей помогает команда стилистов. Именно они продумывают ее образы и предлагают идеи для концертных костюмов. Но, несмотря на это, сама Инна также старается не отставать от модных тенденций.

А говоря о стройной фигуре, знаменитость призналась, что в отличие от многих девушек она мало интересуется диетами. Упор Маликова делает только на спорт, заверяя, что именно умеренные физические нагрузки помогают ей сохранять фигуру подтянутой.

«Для меня обязательны тренировки 5-6 раз в неделю: и функциональные, и пилатес, и танцевальные репетиции с коллективом. И так всю неделю, кроме воскресенья», — отметила певица.

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Звездный стильИнна Маликовамода и стильСветлана Бондарчук
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42-летняя сестра Маликова подчеркнула фигуру облегающими брюками
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