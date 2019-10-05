Погребняк продемонстрировала трендовое платье из матовой кожи

Блогер Мария Погребняк показалась на улицах Москвы в трендовом кожаном платье и стильных ботильонах с заостренным носком. Образ в черном она разбавила актуальной миниатюрной белой сумочкой.

Дерзкое платье-мини с металлическими элементами выглядит неординарно за счет пышных романтических рукавов. Кстати, этот же элемент делает его и более практичным. Несмотря на то, что кожу сегодня отделывают самыми инновационными методами, ее до сих пор не научились делать такой, чтобы она не растягивалась.

На одной из программ «Модного приговора» Эвелина Хромченко как раз рассказывала о свойствах этого материала. Она предлагала выбирать такие модели, которые в процессе носки не вытягивались бы на выпуклых местах.

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Также телеведущая отмечала, что с этим материалом легко скатиться в вульгарный стиль. Чтобы этого не произошло кожу лучше выбирать матовую и смягчать образы различного рода женственными элементами стиля «леди-лайк». Например, такими рукавами, как у платья Погребняк.