Звездный стиль

Пугачева и Галкин показали, как сделать стиль total black небанальным

Пара вышла в свет, выбрав единообразие в одежде.

Пугачева и Галкин показали, как сделать стиль total black небанальным
Алла Пугачева. Фото Global Look Press / КП

Алла Пугачева и Максим Галкин восхитили поклонников стилем total black. Их фотография в монохромной одежде бурно обсуждается в Сети.

Любопытно, что снимок был сделан еще два года назад на премьере фильма Андрея Кончаловского «Рай». А стиль total black стал необычайно популярным в текущем году. Получается, звездная пара предчувствовала приближение фэшн-тренда.

Отметим, что черный монохром – очень удобное направление. Составить его просто, выглядит оно элегантно и стильно. Есть у него один минус – в неумелых руках total black может стать скучным. Однако стилист Аллы Пугачевой и Максима Галкина постарался на славу. Кокетливая шапочка из перьев Примадонны, а также ее меха и кожаные элементы у Галкина добавляют в их семейный образ изюминку, делая его небанальным.

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Пугачева и Галкин показали, как сделать стиль total black небанальным
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