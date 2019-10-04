На стиле: Юлия Меньшова продемонстрировала осенний образ с юбкой-макси

Юлия Меньшова минувшим летом отпраздновала 50-летие. К слову, артистка выглядит гораздо моложе своих лет. Недавно она призналась, что делает болезненную процедуру для омоложения — массаж лица. Также телеведущая подчеркивает достоинства своей фигуры обувью на каблуке и женственными нарядами, но быть «феей» 24 часа в сутки она не может. Ранее звезда призналась, что очень любит время, когда может переодеться в джинсы и кроссовки.

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А с наступлением осени Юлия намекнула в своем посте, что уже начала тосковать по теплым летним дням. При этом на фото она предстала в стильном осеннем образе. Она позировала в юбке макси из легкой ткани с узором. К ней она добавила белый джемпер оверсайз. Чтобы сделать акцент на талии, актриса добавила широкий пояс в тон юбке. Сочетание светлых оттенков придало образу нежности и уюта.

«Я все знаю про „у природы нет плохой погоды“, и не ропщу. Но все-таки, если „лето — это маленькая жизнь“, то каждая зима для меня — „маленькая смерть“. С какой же тоской я всегда думаю о том, что до следующей зеленой травки в апреле ждать целых полгода», — написала Меньшова.

Поклонники восхитились ее образом. Многие также согласились с высказыванием телеведущей. «Как образно и красиво написано…», «Юляш, красиво!», «И у меня такое же чувство. А ещё угнетают ранние сумерки», «Вы потрясающе выглядите в этом наряде», — стали комментировать пост подписчики. К слову, ранее также для прохладной погоды выбрала юбку макси Полина Гагарина. Это уже стало трендом осеннего сезона.

А вам понравился образ Меньшовой?