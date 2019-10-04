Стройная Литвинова облачилась в кожаное платье цвета бордо

Рената Литвинова решила провести осень в Париже. Именно там она находится последние несколько недель. Актриса работает над собственным фильмом, но это не мешает ей время от времени ходить по магазинам и устраивать фотосессии. Более того, на днях она приняла участие в модном показе в рамках Недели моды во Франции. 52-летняя артистка не хуже моделей продефилировала по подиуму в наряде Balenciaga.

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Однако Литвинова не только на показах мод выглядит безупречно. Актриса обладает утонченным чувством стиля. Поклонники всегда внимательно следят за ее предпочтениями в одежде. Так, на новых фото она предстала в силуэтном платье бардового цвета их кожи. Образ дополнили зимние сапоги на устойчивом каблуке с белым мехом и темные колготки. Волосы, как обычно, Рената уложила в легкую волну.

«Когда мне захотелось посмотреть кино, я его сняла..», — загадочно написала звезда.

К слову, она поддержала тренд на кожаные наряды. Ранее Ирина Пегова вышла в свет в кожаной юбке карамельного цвета. А Ольга Бузова в этом сезоне по совету стилиста носит кожаную рубашку. Поклонники восхитились образом Литвиновой. Они в очередной раз заявили, что не могут ей налюбоваться.

«Ты волшебная», «Как всегда — браво», «Богиня» — стали писать подписчики. При этом многие заметили, что актриса приписала хештег «конец монтажа». Они уверены, что Рената закончила снимать свой фильм. Теперь фанаты ждут премьеру ее картины.

А вам понравился образ звезды?