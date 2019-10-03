Звездный стиль

Ходченкова в джинсах и с полотенцем на голове отметилась в Лос-Анджелесе

Актриса нашла время для забав во время съемочного процесса.

Ходченкова в джинсах и с полотенцем на голове отметилась в Лос-Анджелесе
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Еще недавно появилась информация, что Светлану Ходченкову видели в Эрмитаже в компании Семена Слепакова. Очевидцы утверждают, что они не скрывали нежных чувств и даже целовались. Сами артисты пока хранят молчание. По слухам, у них закрутился роман еще на съемках сериала «Домашний арест». Но похоже, что Светлана не хочет никого посвящать в свою личную жизнь. На днях она уехала в США.

Именно там будут проходить съемки фильма Александра Молочникова «Скажи ей». Но Ходченкова нашла время для забав во время съемочного процесса. В соцсети она опубликовала снимок, на котором позирует на улице у красного кабриолета. При этом актриса была облачена в джинсы свободного кроя и облегающую черную кофту, а на ее голове красовалось банное полотенце.  Глаза звезды в этот момент были спрятаны за солнцезащитными очками.

«Однажды в Голливуде…» — написала она.

За день Светлана сменила несколько локаций. Она прокатилась по Лос-Анджелесу и побывала на пляже Малибу. Поклонники оценили образ актрисы. Они отметили, что она хороша даже без укладки. «До чего же хороша чертовка», «Светлана, вот это ноги», «Вау! Не плохо», «Светлана — такого красивого вашего лица, я не помню ни в одном фильме! Восхитительна!» — прокомментировали пост подписчики. Когда девушка вернется на родину, пока неизвестно.

Отметим, что ранее с банным полотенцем делали снимки Кристина Асмус, Наталья Рудова и Екатерина Климова. Это стало неким флешмобом среди российских красавиц.

А вы бы вышла в таком виде на улицу?

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Ходченкова в джинсах и с полотенцем на голове отметилась в Лос-Анджелесе
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