Звездный стиль

Хмельницкая подчеркнула хрупкую фигуру элегантным платьем со шлейфом

Актриса показала, какой образ выбрала для фотосессии.

Хмельницкая подчеркнула хрупкую фигуру элегантным платьем со шлейфом
Алена Хмельницкая. фото: globallookpress.com

Алена Хмельницкая активно ведет соцсети. Она любит рассказывать о своих детях. Актриса дружит с бывшим мужем Тиграном Кеосаяном и часто бывает в гостях у него и его новой супруги. Сама она тоже счастлива в новым избранником Александром Синюшиным. Поклонники не перестают удивляться тому, как в столь хрупкой женщине умещается столько положительных качеств. Ко всему прочему, 48-летняя артистка является модницей и красавицей.

Не так давно Хмельницкая устроила фотосессию у Ливадийского дворца, который расположен недалеко от Ялты. Она предстала в очень женственном образе. Женщина облачилась в черное платье без бретелек с небольшим шлейфом. Наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а также дополнила образ длинными сережками и аккуратным браслетом.

«В этих платьях от Юлии Яниной чувствуешь себя по-королевски, и эти моменты хочется смаковать», — призналась Алена.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Они отметили, что лишись слов, увидев ее в таком роскошном платье. «Алёнка, вы прекрасно выглядите, я восхищение», «Боже, какая шикарная!», «Вау! Нет слов! Вы обворожительны!», «Царевна», «Алена, вы как всегда прекрасны и наряды ваши изумительно вам идут», — прокомментировали пост подписчики. К слову, сейчас Хмельницкая находится на съемках нового проекта. Но это не мешает ей делиться снимками с фотосессии.

А вам понравился наряд звезды?

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Алена ХмельницкаяЗвездный стильМодные тренды
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Хмельницкая подчеркнула хрупкую фигуру элегантным платьем со шлейфом
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