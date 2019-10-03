Кудрявцева показала подросшую дочку в забавной шапке с помпонами

Лера Кудрявцева успешно совмещает карьеру и материнство. Телеведущая обладает утонченным чувством стиля. Она всегда выглядит женственно и элегантно. У ее дочки Маши тоже в гардеробе имеются брендовые вещи. С малых лет кроха растет модницей. После того, как малышке исполнился год, родители стали водить ее в бассейн. Также девочка посещает развивающие занятия. Каждый раз мама облачает ее то в трендовых пуховик в горох, то в разные забавные шапки.

Не так давно Кудрявцева показала, как учит дочку самостоятельно одеваться. Кажется ее старания не прошли даром. Накануне перед тем, как отправится на премию ТЭФИ-2019, телеведущая запечатлела наследницу дома. Малышка была облачена в штанишки и футболку, а также в теплые ботинки и белую шапку с помпонами. «Вот они мы! Куда собралась? Ты все, на „Елку“ собралась?», стала интересоваться Лера. В ответ кроха лишь задумалась и высунула язык.

Поклонники не могут налюбоваться на Машу, которая растет копией своей мамы. К слову, в тот вечер Кудрявцева блистала на красной дорожке в лаконичном черном костюме. Статуэтку ТЭФИ она не получила, но заверила, что не расстроилась. Последний выпуск ее передачи «Секрет на миллион» с Сергеем Лазаревым побил рейтинги за сентябрь среди всех телевизионных передач. Это обрадовало телеведущую.

Напомним, что Лазарев впервые рассказал, что у него есть не только сын Никита, но и годовалая дочь. Он впервые показал ей поклонникам.