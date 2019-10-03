Шейк в велосипедках заметили с известным фотографом на улицах Нью-Йорка

Ирина Шейк, по слухам, уже около четырех месяц является свободной девушкой. Она так и не подтвердила, но и не опровергла информация о том, что рассталась с Брэдли Купером. Девушка стала жить отдельно в Нью-Йорке с дочерью Леей. Она погрузилась в работу и почти все лето провела то на съемках, то на показах мод. А время от времени ее видели на прогулках с наследницей в городе.

На днях Шейк устроила посиделки со своей русской подругой, а в это время Купер на время забрал дочку. Их видели во время прогулки. Похоже, что модель решила воспользоваться моментом, когда у нее появилось свободное время. Она провела день с известным британским фотографом Рованом Папье. Сначала они прогулялись по Манхэттену. Ирина выглядела стильно в трендовых велосипедках и укороченном поло канареечного цвета. Волосы она собрала в пучок и для удобства надела кроссовки.

Иногда модель пыталась спрятать лицо за своей миниатюрной сумочкой. Ей даже приходилось убегать вместе с Рованом от папарацци. После этого Шейк со своим другом отправились к ней домой на машине. Во время поездки девушка записала забавное видео — Папье кривлялся на камеру, двигаясь под музыку, а модель показала, что ест маленькую шоколадку. После этого Ирина заглянула в свою сумку и обнаружила там вареную кукурузу в пищевом пакете. Это ее рассмешило. Скорее всего, она припасла початок на случай, если проголодается в дороге и забыла про него.

Поклонники надеются, что Шейк встретит свою любовь. Несмотря на то, что с Рованом она дружит много лет, не исключено, что их отношения могут перерасти во что-то большее. Однако пока модель наслаждается свободой.

А вы как считает, Ирина и Рован могли бы стать парой?