20-летняя внучка Боярского облачилась в бомбер для фотосессии

Михаил Боярский и Лариса Луппиан остаются одной из самых крепких актерских пар. Они воспитали сына Сергея и дочь Елизавету, которые уже подарили им внуков. Старшей внучке артиста Екатерине 20 лет. В этом году Боярский впервые вышел с ней в свет. Они посетили кинофестиваль «Виват кино России!». Уже тогда многие отметили, что девушка обладает невероятной красотой.

А не так давно Екатерина призналась, что ей долгое время не нравилась ее фигура. Она в итоге стала изнурять себя диетами. Внучка артиста могла за день съесть лишь одно яблоко. Из-за постоянного чувства голода у нее почти не было сил. Она сбросила 10 килограммов, но теперь никому не советует садиться на жесткие диеты, так как это может привести к плачевным последствиям. Девушка считает, что спорт лучше всего помогает привести себя в форму.

А недавно Екатерина устроила фотосессию на фоне исписанного граффити дома в Санкт-Петербурге. Она облачилась в брюки телесного цвета, черную укороченную футболку и бобер с камуфляжным принтом. Молодежный наряд подчеркнул постройневшую фигуру девушки. Поклонники пришли в восторг от красочных кадров. «Девочка огонь», «Принцесса», «Катюш, у тебя есть талант! Да и вкус отличный», «Никогда не думал что мне так понравится внучка Боярского», — стали комментировать снимки подписчики.

Напомним, что внучка Михаила Сергеевича в этом году отдохнула в Турции. Тогда она продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. Екатерина регулярно занимается в спортзале, поэтому может позволить себе откровенные наряды.

А вам понравился образ девушки?