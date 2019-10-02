Звездный стиль

20-летняя внучка Боярского облачилась в бомбер для фотосессии

Екатерина выбрала молодежный стиль, чтобы позировать на фоне граффити.

20-летняя внучка Боярского облачилась в бомбер для фотосессии
Екатерина Боярская. фото: instagram.com/boyarskaya.katerina/

Михаил Боярский и Лариса Луппиан остаются одной из самых крепких актерских пар. Они воспитали сына Сергея и дочь Елизавету, которые уже подарили им внуков. Старшей внучке артиста Екатерине 20 лет. В этом году Боярский впервые вышел с ней в свет. Они посетили кинофестиваль «Виват кино России!». Уже тогда многие отметили, что девушка обладает невероятной красотой.

А не так давно Екатерина призналась, что ей долгое время не нравилась ее фигура. Она в итоге стала изнурять себя диетами. Внучка артиста могла за день съесть лишь одно яблоко. Из-за постоянного чувства голода у нее почти не было сил. Она сбросила 10 килограммов, но теперь никому не советует садиться на жесткие диеты, так как это может привести к плачевным последствиям. Девушка считает, что спорт лучше всего помогает привести себя в форму.

А недавно Екатерина устроила фотосессию на фоне исписанного граффити дома в Санкт-Петербурге. Она облачилась в брюки телесного цвета, черную укороченную футболку и бобер с камуфляжным принтом. Молодежный наряд подчеркнул постройневшую фигуру девушки. Поклонники пришли в восторг от красочных кадров. «Девочка огонь», «Принцесса», «Катюш, у тебя есть талант! Да и вкус отличный», «Никогда не думал что мне так понравится внучка Боярского», — стали комментировать снимки подписчики.

Напомним, что внучка Михаила Сергеевича в этом году отдохнула в Турции. Тогда она продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. Екатерина регулярно занимается в спортзале, поэтому может позволить себе откровенные наряды.

А вам понравился образ девушки?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина БоярскаяЗвездный стильМихаил Боярскиймодная фотосессия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
20-летняя внучка Боярского облачилась в бомбер для фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: