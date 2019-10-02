Васильев посоветовал 36-летней Ходченковой не носить мини

В своей постоянной колонке для одного их журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль 36-летней Светланы Ходченковой, по достоинству оценив ее стиль.

По мнению историка моды, она входит в число самых красивых и успешных актрис современности. В отличие от большинства коллег, Света снималась в Голливуде, при этом Васильев подметил, что не может сказать, что ее роли за рубежом были значительными.

«Но факт остается фактом. Не стану перечислять все ее работы в российских фильмах — их не счесть. Я немного знаком со Светланой — вместе мы снимались в клипе на песню Сергея Шнурова. На съемках она произвела на меня хорошее впечатление. Но была недовольна тем, что я когда-то критиковал ее наряды», — отметил Васильев в своей колонке для 7days.ru.

По словам соведущего Эвелины Хромченко, если рассматривать гардероб Светланы в целом, можно с уверенностью отметить, что она умеет одеваться модно и трендово — знаменитость знает, как выглядеть звездно. Васильев добавил, что он не смог найти у Светланы ни одного «провального образа», однако заметил несколько недочетов.

Так, историк моды посоветовал 36-летней актрисе отказаться от мини-юбок, коротких шорт и платьев. Кроме того, телеведущий добавил, что Ходченковой не стоит носить красное в сочетании с черным.

«Не все вещи достойны ее, она иногда упрощает свой образ. Например, джинсами. Нельзя одеваться так, как любая зрительница в зале (кинотеатра. — Прим. ред.)», — добавил историк моды.

Васильев уточнил, что Светлане бесспорно идут светлые тона: белая и бежевая палитра. Эта цветовая гамма отлично сочетается с белокурым оттенком ее волос. А вот алый, по мнению телеведущего, знаменитости категорически не подходит.