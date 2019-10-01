Подольская оделась в одном стиле с сестрой-двойняшкой на отдыхе

Наталья Подольская решила набрать сил и на несколько дней уехала на Капри в сентябре. На этот раз компанию ей составил не муж Владимир Пресняков, а сестра-двойняшка Юлиана. Напомним, что у певицы есть еще старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей. Девушки много гуляли и наслаждали изысканными блюдами. Артистка взяла с собой много нарядов, поэтому каждый день примеряла разные образы.

Подольская позировала с родственницей в купальнике, а перед отъездом они решили одеться в одном стиле. Певица предстала в джинсовых мини-шортах и белой майке. К образу она добавила шляпу с полями и круглые солнцезащитные очки. Ее сестра была облачена в точно такой же наряд, но добавила светлую рубашку в полоску, а также выбрала босоножки с фиксированной пяткой.

«Это были волшебные денёчки для нас с Юлианой. Полетели домой на зимовку», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Наталья очень похожа с сестрой. «Какие красивые и вид обалденно красивый», «Хорошо, когда есть сестра, так еще и близняшка!», «Девочки! Вы всё больше и больше становитесь похожи для меня», — прокомментировали пост подписчики. А вот злопыхатели начали шутить, что не узнают певицу без носков.

Дело в том, что недавно ее раскритиковали за то, что к белым туфлям она надела черные капроновые гольфы. В итоге Подольская даже устроила фотосессию в носках, чтобы утереть нос хейтерам. По словам артистки, так носить носки сейчас модно. Ее поддержал супруг, который заверил, что ждет ее дома со всеми ее носками.

А у вас есть братья и сестры?