Звездный стиль

Гузеева облачилась в платье свободного кроя на съемках шоу

Поклонники восхитились лаконичным образом телеведущей.

Гузеева облачилась в платье свободного кроя на съемках шоу
Лариса Гузеева. фото: globallookpress.com

Лариса Гузеева всегда старается следить за собой. Этим летом артистка даже побывала в детокс-клинике. Она призналась, что из-за разных способов похудеть ее здоровье пошатнулось, поэтому телеведущая предпочла довериться специалистам. Вскоре постройневшая звезда обновила гардероб и предстала на съемках своего шоу «Давай поженимся!» в новых образах. Поклонники любят стиль Ларисы Андреевны, поэтому следят за ее предпочтениями.

Не так давно артистка сменила цвет волос. Она рада, что решилась стать блондинкой. А с начала нового телевизионного сезона Гузеева приступила к съемкам новых выпуском передачи «Давай поженимся!». Теперь она демонстрирует поклонникам моменты из закулисья шоу. Так, на днях телеведущая показала, как обычно идет подготовка к съемкам. Она пообщалась со своими коллегами — Розой Сябитовой и Василисой Володиной.

Они в шутку заявили, что ведущая на них кричит. Лариса рассмеялась. «Вот вы, гадины, а! Я-то думала, заступитесь, скажите, что я прекрасная, а вы?» — с иронией сказала она. Позже телеведущая продемонстрировала свой образ. Она позировала в черном платье свободного кроя с нашивками на плече. Образ дополнили балетки в тон и алая помада. «На старте», — написала Гузеева.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. К слову, ранее она уже отдавала предпочтения платьям оверсаз. «Самая стильная и модная женщина!», «Очень красивая причёска», «Женщина огонь. Невероятно красивая!», «Красная помада-супер! Вам, как всегда, идёт», «Таких нет больше и не будет! Идеальная во всех смыслах женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Гузеевой?

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Звездный стильЛариса ГузееваЛариса Гузеева фотошоу «Давай поженимся!»
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Гузеева облачилась в платье свободного кроя на съемках шоу
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