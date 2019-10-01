Лопырева подчеркнула фигуру платьем-бюстье с пайетками

36-летняя Виктория Лопырева приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова опубликовала свежий черно-белый кадр, представ перед объективом фотокамеры в платье-бюстье с пайетками и разрезом до середины бедра. Свой образ модель дополнила черными босоножками. Белокурые локоны Виктория оставила распущенными.

В комментариях к свежему снимку Лопырева опубликовала свои размышления о родительстве. Модель уверена, что именно мамы и папы в ответе за то, как в будущем будут вести себя их дети.

«Начните с того, какую модель взаимоотношений ваш ребенок видит дома, дети должны видеть любовь между родителями», — уверена Виктория.

Ранее знаменитость призналась, что они с Игорем до сих пор устраивают друг другу небольшие сюрпризы в виде романтических свиданий. При этом модель подметила, что после появления в семье Марка Лео, она не зациклилась на материнстве. Лопырева уверена: женщина всегда должна оставаться женщиной, быть желанной для своего избранника.