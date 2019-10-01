Звездный стиль

Понарошку появилась в эфире «Вечернего Урганта» в платье в стиле ретро

Свой образ телеведущая дополнила босоножками вкупе с носками.

Понарошку появилась в эфире «Вечернего Урганта» в платье в стиле ретро
Ирена Понарошку/Фото: https://www.instagram.com/p/B2192gNpX7y/

Ирена Понарошку приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». В кадре телеведущая и блогер появилась в темно-синем платье в стиле ретро в цветочек, а также в туфлях на высокий носок. Наряд выгодно прикрывал колени артистки, подчеркивая красоту голеней и щиколоток. Платье Понарошку дополнила кокетливым коричневым бантом.

Несмотря на то, что модные критики называют сочетание носков с классической обувью достаточно опасным, Понарошку решила к нему прибегнуть. Телеведущая выбрала для этого телесные носки с высокой резинкой и красные лакированные туфельки на каблуке с ремешком сверху. Подписчики оценили образ девушки и поинтересовались, где та приобрела платье. Ирена в свою очередь рассказала, что покупала наряд у Prada, а именно в коллекции MuiMui. Босоножки бренда Zara.

«Мне нравится, женственно!», « До чего ж хороша», «Вам очень идет», — хвалят фолловеры.

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Вечерний УрагнтИван УргантИрена ПонарошкуобразплатьеретроСтиль
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Понарошку появилась в эфире «Вечернего Урганта» в платье в стиле ретро
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