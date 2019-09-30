Пегова вышла в свет в эффектном платье с глубоким декольте

Ирина Пегова является актрисой театра и кино. На днях она поделилась снимками из закулисья МХТ имени Чехова. Девушка предстала на снимках в своем сценическом костюме. В белом платье-пеньюаре и парике актриса смотрелась очень женственно. К слову, в обычной жизни звезда также любит одеваться лаконично и со вкусом. Она не боится выбирать яркие цвета или наряды с рюшами, хоть и обладает пышной фигурой.

больше по теме Пегова предстала на фото с крудряшками и в платье-пеньюаре Актриса поделилась кадрами из закулисья МХТ имени Чехова.

Так, недавно Пегова вышла в свет. Она посетила театральную премию «Хрустальной Турандот». Для такого светского мероприятия актриса выбрала эффектное алое платье с цветочным принтом длиною до щиколотки. Глубокое декольте подчеркнуло ее роскошный бюст, а за счет пояса был сделан акцент на талию. Образ Ирина завершила туфлями на квадратном каблуке бежевого цвета, а также миниатюрной бархатной сумочкой. Она также сделала прическу в ретро-стиле, завив и аккуратно уложив волосы.

На премии артистка повстречала Владимира Машкова, Нармин Ширалиеву и других известных персон. Однако в столь эффектном наряде Пегова затмила всех гостей мероприятия.

«Церемония проходила в Архангельском! Как же там стало хорошо, восстановили и вернули былую красоту и роскошь!» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от образа актрисы. «Ира! Ну какая же ты красавица!!! Просто глаз не оторвать! Огонь!», «Классное платье! Кто дизайнер? Очень хорошо сидит на роскошной фигуре!», «Ух, какая. С каждым днём всё краше и краше», «Глаз не оторвать», «Самая красивая», «Как вам идет это платье, загляденье», — прокомментировали фото с премии подписчики.

А вам понравился наряд звезды?