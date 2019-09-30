Креативно: Подольская устроила фотосессию в купальнике и носках

Наталья Подольская не так давно отправилась в отпуск. Она провела несколько дней в дали от мужа на Капри. Артистка привезла с собой чемодан нарядов, поэтому каждый день облачалась в разные образы. Если костюм в пижамном стиле поклонникам артистки понравился, то ее способ носить туфли с капроновыми носками многих привел в замешательство.

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«Неужели это сейчас модно?! Капроновые носки чёрного цвета с белыми туфлями?», — негодовала одна из подписчиц певицы. Сама Наталья заверила, что так действительно модно. Более того, позже она устроила фотосессию. Рыжеволосая красавица позировала на белоснежной кровати в голубом купальнике и бежевых носках с принтом. Образ подчеркнул длинные и стройные ноги знаменитости. Такое сочетание также привлекло внимание поклонников.

«Это, наверное, ваши любимые носки», «Вот уж точно всем „носочным критикам“ удар», «Наталья, такое чувство , что ты решила позлить всех кто не доволен твоим образом», «Ударим носками по диванным критикам!», — стали комментировать пост подписчики.

Но за Подольскую вступился ее муж Владимир Пресняков. «Малышка , приезжай домой! Со всеми своими носками», — написал он на своей странице в соцсети. Преданные фанаты восхитились поступком артиста. Они отметили, что о таком муже можно только мечтать. Напомним, что супруги вместе уже больше 10 лет и воспитывают общего сына Артемия.

А вы часто носите носки?