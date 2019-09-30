Пегова предстала на фото с крудряшками и в платье-пеньюаре

Ирина Пегова снялась во множестве различных сериалов и фильмов, а также она играет в театре. Этим летом ей удалось отдохнуть с родными в Европе. Находясь во Франции, актриса даже регулярно делала пробежку по утрам. 41-летняя звезда обладает нестандартной фигурой, но регулярно работает над собой. Она старается следить за своим рационом и заниматься спортом, но ее вес остается стабильным.

больше по теме Пегова подчеркнула фигуру кожаной юбкой карамельного цвета Актриса приняла участие в модной фотосессии.

Не так давно Пегова снялась в передаче «Вечерний Ургант». Тогда она сразила всех свои образом, представ в комбинезоне с гороховым принтом. А на днях актриса решила устроить фотосессию за кулисами МХТ имени Чехова. Там она играет cиделку Пиону в комедийном спектакле «№ 13 D». На снимках Ирина предстала в своем сценическом образе. Она позировала в кудрявом парике с цветком и в белом легком платье-пеньюаре, который, благодаря корсету, подчеркнул ее талию. Звезда также надела колготки в сетку, а в руках актриса держала пуанты.

«Красоты никогда не бывает мало, поэтому номер „13 д“ мы играет в этот раз 3 спектакля подряд» — похвасталась она. «Любимая прическа», — также добавила Пегова под снимком с кудряшками.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Ирочка, как вы хороши в этом платье и на фоне красивого вида! И прическа, по-моему, хороша!», «Какая красота получилась воздушная, летящая!», «Красоты никогда не бывает много!», «Прямо кукла винтажная», «Прическа класс!!! А платье такое белоснежное», — отозвались подписчики.

А вам понравился образ звезды?